На кинофестиваль в Грузию не допустили членов делегации деятелей кино РФ за незаконное посещение оккупированных территорий
|18:10 21.11.2018
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|Грузия
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что трое граждан РФ, членов делегации деятелей российского кино, не были допущены в среду на территорию Грузии и возвращены обратно в Москву.
Об этом говорится в обнародованном сообщении МВД, передает ТАСС.
"В среду, 21 ноября, трое граждан РФ не были пропущены в страну в связи с тем, что они нарушили закон Грузии", - приводит ведомство слова его главы Георгия Гахария.
"Мы приняли то решение, которое должны были принять в случае нарушения закона", - отметил он.
Как отмечается, трое граждан РФ намеревались участвовать в начинающемся в среду в Тбилиси трехдневном фестивале российского кино "Свидание - Кинороман". Остальные члены делегации деятелей кино России свободно пересекли границу и находятся в Тбилиси. По предварительным данным, среди тех, кто был возвращен обратно в Москву, генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси Владимир Пирожок и создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Фестиваль российского кино пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. Как сообщил действующий в Тбилиси Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", в рамках фестиваля зрителям будут представлены художественные и документальные ленты, фильмы для детей, мультфильмы и киножурнал "Ералаш".
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