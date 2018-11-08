Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что трое граждан РФ, членов делегации деятелей российского кино, не были допущены в среду на территорию Грузии и возвращены обратно в Москву.

Об этом говорится в обнародованном сообщении МВД, передает ТАСС.

"В среду, 21 ноября, трое граждан РФ не были пропущены в страну в связи с тем, что они нарушили закон Грузии", - приводит ведомство слова его главы Георгия Гахария.

"Мы приняли то решение, которое должны были принять в случае нарушения закона", - отметил он.

Как отмечается, трое граждан РФ намеревались участвовать в начинающемся в среду в Тбилиси трехдневном фестивале российского кино "Свидание - Кинороман". Остальные члены делегации деятелей кино России свободно пересекли границу и находятся в Тбилиси. По предварительным данным, среди тех, кто был возвращен обратно в Москву, генеральный продюсер фестиваля российского кино в Тбилиси Владимир Пирожок и создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

Фестиваль российского кино пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. Как сообщил действующий в Тбилиси Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб", в рамках фестиваля зрителям будут представлены художественные и документальные ленты, фильмы для детей, мультфильмы и киножурнал "Ералаш".