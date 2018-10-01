В севастопольское предприятие "Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова" продолжает поступать новый подвижной состав. Однако часть машин приходят с браком.

Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил "губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе презентации очередной партии автобусов, передает Новый Севастополь.

Со слов Овсянникова, из 90 поставленных автобусов Bravis гарантийному и текущему ремонту сразу же подлежит часть машин. Представители правления группы "Камаз"обещают до конца года всю технику привести в порядок, т.е. отремонтировать и производственные, и конструктивные дефекты.

При этом, Овсянников заявил, что "Севэлектроавтотрансу" установили определенный процент техники, который имеет право простаивать.

Перед руководством госпредприятия стоит задача поддержания более старых автобусов и троллейбусов в надлежащем виде. Их "следует ремонтировать и выводить на линии". Увеличение подвижного состава "Севэлектроавтотранса" – это "стратегическая задача" местного оккупационного правительства.

Ранее экс-директор предприятия Виктор Гончаров говорил о том, что многие новые машины, которые поступают в оккупированный Севастополь по программе лизинга, приходят с браком. Значительная часть подвижного состава сломана.