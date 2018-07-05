В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов

17:17 21.11.2018 0 комментариев Крым

Росстат пересмотрел в сторону снижения оценки реальных располагаемых доходов и зарплат граждан, в том числе и в оккупированном Крыму, в сентябре 2018 года до минус 2,5% и плюс 4,9% в годовом выражении.

В октябре динамика реальных зарплат еще ухудшилась, доходов — улучшилась, а потребительский спрос стал еще слабее, передает Центр журналистских расследований.

Доходы и зарплаты россиян снизились от переоценки Росстата: годовые темпы роста в сентябре были понижены с –1,5% до –2,5%, и с 7,2% до 4,9%. В октябре таким образом нарисовался неожиданный рост в 1,4% и 4,4% (в конце ноября эти цифры опять пересмотрят). С учетом сезонности экономисты видят рост реальных доходов на 1,2% от сентября к октябрю при стабилизации зарплат на уровне +0,1%. Цифры отстают от 2015 года на 10%. Пятый год подряд сокращается доля фиксированной части зарплаты. Сейчас на оклад приходится ~80%, это ниже среднеевропейских показателей. То, что в кризис работодатели могут сокращать переменную часть зарплаты, не увольняя сотрудников — известная особенность российского рынка труда.

Зато налоговики продолжают совершенствовать механизмы администрирования: ФНС ждет до +14% налоговых сборов, их реальный рост с 2014 года составил 39,6%. Притормаживают потребление с 2% при 2,2% в прошлом месяце (непродовольственные товары сжались на 0,9%) и как следствие розница (всего +1,9%).

Каждый пятый россиянин испытывает трудности с возвратом кредитов, а «относительно обеспеченные стремятся преодолеть дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления». К зоне комфорта аналитики относят 28,3% граждан. Но и среди них для значительной части «дефицитны или недоступны возможности накопления ресурсов и обновления человеческого потенциала».



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