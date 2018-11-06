Оккупационные власти подозревают Исмета Меметова в причастности к деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму проводят обыск у жителя Старого Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова, сообщает Цензор.Нет со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

На предприятие к нему силовики приехали со своими понятыми.

Меметова подозревают в причастности к деятельности запрещенного в России и оккупированном ею Крыму Меджлису крымскотатарского народа. По версии ФСБ, Меметов осуществляет финансирование Меджлиса и "хранит экстремистскую литературу".

"Сам Исмет Меметов с предъявляемыми ему обвинениями не согласен и связывает данное давление со своим активным посещением судов по политически мотивированным делам", – сказано в сообщении.

После оккупации Крыма так называемые "власти" практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".