В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыск у крымскотатарского активиста
|14:00 21.11.2018
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|Крым
Оккупационные власти подозревают Исмета Меметова в причастности к деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
Сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму проводят обыск у жителя Старого Крыма, крымскотатарского активиста Исмета Меметова, сообщает Цензор.Нет со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".
На предприятие к нему силовики приехали со своими понятыми.
Меметова подозревают в причастности к деятельности запрещенного в России и оккупированном ею Крыму Меджлису крымскотатарского народа. По версии ФСБ, Меметов осуществляет финансирование Меджлиса и "хранит экстремистскую литературу".
"Сам Исмет Меметов с предъявляемыми ему обвинениями не согласен и связывает данное давление со своим активным посещением судов по политически мотивированным делам", – сказано в сообщении.
После оккупации Крыма так называемые "власти" практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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