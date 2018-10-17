В оккупированном Россией Крыму т.н. "власти" допустили массовые нарушения прав предпринимателей, которые уже вложили деньги и готовы инвестировать в объекты аннексированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры оккупированного Крыма, передает ForPost.

В 2018 году прокуроры оккупированного Крыма уже выявили больше 1,5 тысячи нарушений прав коммерсантов, опротестовали больше 200 незаконных решений оккупационных властей, внесли больше 200 представлений, на основании которых к дисциплинарной ответственности привлечены 152 "госуправленца", возбуждено 43 административных дела в отношении местных чиновников.

Прокуратуры оккупированного Крыма также заставили "муниципалитеты" принять больше 600 документов для регулирования инвестиционной деятельности и добились исключения из решений местных оккупационных властей положений, которыми на бизнесменов возлагались обременительные требования, в том числе о предоставлении ненужных документов.

Так же прокуратуры оккупированного Крыма выявили факты подготовки некачественных заключений и согласований реализации проектов, волокиты при предоставлении инвесторам публичных услуг, неисполнения органами власти и местного самоуправления обязательств по соглашениям, — заявилили в пресс-службе прокуратуры оккупированного Крыма.