Предварительный анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу МУС обнародует в начале декабря

14:54 21.11.2018 0 комментариев Крым

Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) обнародует предварительный анализ доказательств, предоставленных Украиной по делам о расстрелах на Майдане Независимости в Киеве, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря (народный депутат из фракции "Батькивщина").

"В первую неделю декабря этого года должен быть опубликован отчет офиса прокурора Международного уголовного суда – об этом официально сообщил глава департамента офиса прокурора МУС – с предварительным анализом тех свидетельств, доказательств, которые были предоставлены и предоставляются украинской стороной как на уровне официальных органов власти, так и неправительственных организаций", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 20 ноября.

Г.Немыря пояснил, что в настоящее время украинские дела находятся на стадии предварительного анализа – офис прокурора МУС собирает сведения, анализирует их, проводит соответствующую работу.

"Выводы важны с точки зрения того, перейдет ли стадия предварительного анализа на стадию уже расследования… Мы ожидаем, что там будут сделаны соответствующие выводы, которые позволят уже перейти к стадии расследования", - добавил Г.Немыря.

Он напомнил, что Верховная Рада дважды признавала юрисдикцию Международного уголовного суда: в 2014 и в 2015 годах. Это касалось событий Революции достоинства, а также связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

 



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