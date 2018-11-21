Два автомобиля с системой комплексного нелетального воздействия закупила Федеральная служба войск национальной гвардии.

Оборудованная лазером установка способна оглушить и ослепить человека. Инновацию могут использовать при разгоне митингов, сообщает Фонтанка.ру.

Стоимость контракта составила 65,2 млн рублей. Два микроавтобуса «Газель» Росгвардия получит до конца года. Поставщиком выступит компания «АСБ Плюс», она же была единственным участником конкурса.

Лазерный излучатель, которым оборудован транспорт, оказывает «акустическое давление» в 135 дБ на расстоянии 10 метров. Для сравнения, 135−145 дБ — шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Также лазер создает мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.

Кроме того, по данным сайта госзакупок, Росгвардия с 2016 по 2018 год закупала у «АСБ Плюс» акустическое оружие — 128 щитов системы «Шепот». Стоимость контрактов составила 220,4 млн рублей.