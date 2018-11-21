В МИД России связали новые санкции США с поддержкой террористов в Сирии

14:27 21.11.2018 0 комментариев Россия

Санкции США, введенные накануне против двух российских компаний, выглядят как заявление о поддержке террористов и стремление помешать восстановлению Сирии, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

«Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене. Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о “всемогуществе”», — сказали в департаменте, передает Новая Газета.

В комментарии также говорится, что одной из причин новых санкционных мер является некий «внутриполитический раздор», во время которого американские политики пытаются «заработать очки» любым способом.

Напомним, 20 ноября Минфин США внес компании Global Vision Group и «Промсырьеимпорт» в санкционный список за организацию поставок иранской нефти в Сирию. Под ограничительные меры попал и замдиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.

В Минфине США настаивают, что Иран при поддержке российских компаний наладил поставки нефти сирийскому правительству. Для этого, по информации США, компании подделывали документы на груз и корабли, чтобы скрыть, куда именно отправлялась нефть.



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