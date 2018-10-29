До сих пор точно не известно, что побудило парня тщательно подготовить убийственный план и взять в руки оружие.

Почти через месяц после масштабной трагедии в оккупированном Крыму российское следствие установило, как передвигался Росляков в помещении колледжа и на территории вокруг него, и пришло к выводу, что парень действовал в одиночку, пишет ГРОМАДСЬКЕ.

В так называемом «следкоме Крыма» сообщили, что «детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет».

Также до сих пор не провели посмертную комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу Рослякова. Его тело до сих пор не похоронили — никто из родных за телом не обращался. Мать Рослякова сегодня находится на лечении.

По состоянию на 10 ноября допросили 650 человек. В больницах все еще находятся 16 пострадавших в результате стрельбы.