Правозащитники, наблюдающие за ходом предвыборной кампании перед вторым туром, заявили, что у них есть информация об изготовлении поддельных удостоверений личности для фальсификации результатов выборов в пользу Саломе Зурабишвили.

Сосо Гиоргадзе, глава Агентства развития госсервисов при Минюсте, и Бежан Обгаидзе, начальник внутреннего аудита этого же агентства, стали героями дня.

Они руководят процессом изготовления липовых удостоверений личности для обеспечения победы во втором туре поддерживаемого властями кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, ссылаясь на источник в самом агентстве, заявили сегодня представители «Ассоциации молодых юристов», грузинского филиала Transparency International и организации «Справедливые выборы»., сообщает Эхо Кавказа.

По словам правозащитников, у них нет неоспоримых доказательств, не известен им также «масштаб изготовления поддельных документов», поэтому и обращаются к следственным органам расследовать информацию, которая у них есть, говорит представитель «Ассоциации молодых юристов» Ирма Павлиашвили:

«Агентство печатает удостоверения личности, которые будут использованы во втором туре для победы Саломе Зурабишвили. По информации нашего источника, на каждое доверенное лицо будет изготовлено по пять удостоверений личности, с разными фамилиями и данными, но фотография будет на всех одного и того же человека. Эти списки потом будут распределены на разных избирательных участках».

В свою очередь глава Transparency International Эка Гигаури и руководитель НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе отметили, что с учетом выявленных наблюдателями фактов подкупа, давления со стороны представителей местных чиновников на избирателей их информация требует незамедлительного реагирования со стороны властей. Ведь в случае подтверждения информации речь пойдет об уголовном преступлении.

Главный адресат обвинений, глава Агентства по развитию госсервисов Сосо Гиоргадзе, не замедлил с ответом. Он вместе с сотрудниками агентства и замминистра юстиции созвал брифинг:

«Это неслыханное обвинение, основанное на вымышленных абсурдных предположениях и аргументах».

Все факты будут перепроверены, заявил замминистра юстиции Михаил Сарджвеладзе и добавил:

«Никакой критики не выдерживают эти заявления. Это абсолютный дилетантизм, рассчитанный на создание беспочвенного ажиотажа».

В предвыборном штабе оппозиционного кандидата Григола Вашадзе информацию правозащитников сочли как уже свершившийся факт. Григол Вашадзе заявил:

«Подделка удостоверений личности – это тяжелейшее уголовное преступление, что фактически означает делигитимацию выборов, это шаг к тоталитаризму, у граждан отнимается возможность свободного волеизлияния и демократического избрания власти. Эти действия Иванишвили означают полную отмену государства, прав человека и демократических институтов в Грузии».

В оппозиционной «Европейской Грузии», которая во втором туре собирается проголосовать за Григола Вашадзе, информацию представителей НПО назвали тревожной. Депутат Серги Капанадзе обратил внимание на то, что «Ассоциация молодых юристов», грузинский филиал Transparency International и «Справедливые выборы» на протяжении многих лет пользуются хорошей репутацией, и что они в свое время яростно критиковали и «Нацдвижение». Это было сказано, вероятно, в ответ на реплики представителей «Грузинской мечты» о том, что НПО повторяют «месседж-боксы» «националов».

К вечеру лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе от имени правящей партии заявил:

«Наверное, любой человек, объективно мыслящий и располагающий элементарной информацией, скажет и будет прав, что все это – невероятно. Тем не менее мы считаем, что следственные органы незамедлительно должны расследовать это, чтобы выяснить каждую деталь, и чтобы не осталось ни одного вопроса».

Главная прокуратура услышала. В распространенном вечером заявлении ведомства говорится, что по заявлению представителей НПО о возможном изготовлении поддельных удостоверений личности начато расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса (статья 362), и все имеющие отношение к этому вопросу лица будут допрошены. Начнут с представителей НПО. Эку Гигаури, Ирму Павлиашвили и Михаила Бенидзе в прокуратуре ждут уже завтра.