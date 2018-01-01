Фальшивый паспорт для правильного избирателя: Правозащитники заявили о фальсификации результатов выборов в Грузии

13:13 21.11.2018 0 комментариев Грузия

Правозащитники, наблюдающие за ходом предвыборной кампании перед вторым туром, заявили, что у них есть информация об изготовлении поддельных удостоверений личности для фальсификации результатов выборов в пользу Саломе Зурабишвили.

Сосо Гиоргадзе, глава Агентства развития госсервисов при Минюсте, и Бежан Обгаидзе, начальник внутреннего аудита этого же агентства, стали героями дня.

Они руководят процессом изготовления липовых удостоверений личности для обеспечения победы во втором туре поддерживаемого властями кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, ссылаясь на источник в самом агентстве, заявили сегодня представители «Ассоциации молодых юристов», грузинского филиала Transparency International и организации «Справедливые выборы»., сообщает Эхо Кавказа.

По словам правозащитников, у них нет неоспоримых доказательств, не известен им также «масштаб изготовления поддельных документов», поэтому и обращаются к следственным органам расследовать информацию, которая у них есть, говорит представитель «Ассоциации молодых юристов» Ирма Павлиашвили:

«Агентство печатает удостоверения личности, которые будут использованы во втором туре для победы Саломе Зурабишвили. По информации нашего источника, на каждое доверенное лицо будет изготовлено по пять удостоверений личности, с разными фамилиями и данными, но фотография будет на всех одного и того же человека. Эти списки потом будут распределены на разных избирательных участках».

В свою очередь глава Transparency International Эка Гигаури и руководитель НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе отметили, что с учетом выявленных наблюдателями фактов подкупа, давления со стороны представителей местных чиновников на избирателей их информация требует незамедлительного реагирования со стороны властей. Ведь в случае подтверждения информации речь пойдет об уголовном преступлении.

Главный адресат обвинений, глава Агентства по развитию госсервисов Сосо Гиоргадзе, не замедлил с ответом. Он вместе с сотрудниками агентства и замминистра юстиции созвал брифинг:

«Это неслыханное обвинение, основанное на вымышленных абсурдных предположениях и аргументах».

Все факты будут перепроверены, заявил замминистра юстиции Михаил Сарджвеладзе и добавил:

«Никакой критики не выдерживают эти заявления. Это абсолютный дилетантизм, рассчитанный на создание беспочвенного ажиотажа».

В предвыборном штабе оппозиционного кандидата Григола Вашадзе информацию правозащитников сочли как уже свершившийся факт. Григол Вашадзе заявил:

«Подделка удостоверений личности – это тяжелейшее уголовное преступление, что фактически означает делигитимацию выборов, это шаг к тоталитаризму, у граждан отнимается возможность свободного волеизлияния и демократического избрания власти. Эти действия Иванишвили означают полную отмену государства, прав человека и демократических институтов в Грузии».

В оппозиционной «Европейской Грузии», которая во втором туре собирается проголосовать за Григола Вашадзе, информацию представителей НПО назвали тревожной. Депутат Серги Капанадзе обратил внимание на то, что «Ассоциация молодых юристов», грузинский филиал Transparency International и «Справедливые выборы» на протяжении многих лет пользуются хорошей репутацией, и что они в свое время яростно критиковали и «Нацдвижение». Это было сказано, вероятно, в ответ на реплики представителей «Грузинской мечты» о том, что НПО повторяют «месседж-боксы» «националов».

К вечеру лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе от имени правящей партии заявил:

«Наверное, любой человек, объективно мыслящий и располагающий элементарной информацией, скажет и будет прав, что все это – невероятно. Тем не менее мы считаем, что следственные органы незамедлительно должны расследовать это, чтобы выяснить каждую деталь, и чтобы не осталось ни одного вопроса».

Главная прокуратура услышала. В распространенном вечером заявлении ведомства говорится, что по заявлению представителей НПО о возможном изготовлении поддельных удостоверений личности начато расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса (статья 362), и все имеющие отношение к этому вопросу лица будут допрошены. Начнут с представителей НПО. Эку Гигаури, Ирму Павлиашвили и Михаила Бенидзе в прокуратуре ждут уже завтра.



Ещё на эту тему:

09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
02:15 10.01.2018
На проведение выборов президента Грузии будут выделены 15 млн долларов
13:15 23.10.2017
В Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили пройдет второй тур выборов
09:33 23.10.2017
ЦИК Грузии завершил подсчет голосов в Тбилиси
20:12 15.09.2017
В конце октября в Грузии пройдут местные выборы
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
13:13 21.11.2018
Фальшивый паспорт для правильного избирателя: Правозащитники заявили о фальсификации результатов выборов в Грузии
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
Все новости страны
Россия Россия
15:25 21.11.2018
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
14:27 21.11.2018
В МИД России связали новые санкции США с поддержкой террористов в Сирии
11:54 21.11.2018
США ограничивают обмен информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции правящей партии
10:03 21.11.2018
Генерал-майору из России не удалось стать президентом Интерпола
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
Все новости страны
Украина Украина
17:44 21.11.2018
В оккупированный Севастополь присылают бракованные новые автобусы
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
16:16 21.11.2018
В оккупированном Крыму "власти" и "прокуратура" делят доходный бизнес?
15:52 21.11.2018
Что известно о расследовании спустя месяц после трагедии в Керчи
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс