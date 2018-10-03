Компания «Стройгазмонтаж», связанная с попавшими под санкции братьями Ротенбергами, борется за право на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию яхтенной марины в Балаклаве.

На проектирование балаклавской марины в оккупированном Крыму выделено 339 млн., на строительство – 7 млрд. рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает ForPost.

Согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по проектированию яхтенной марины в Балаклаве от 19 ноября 2018, в конкурсе участвует 5 компаний.

ООО «Строгазмонтаж» (Москва) предложило цену за свои услуги в размере 339 млн рублей, что является начальной стоимостью закупки. Помимо этой фирмы, заявки подали ещё четыре компании, предложившие меньшую стоимость. Это три компании из Санкт-Петербурга (АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» и АО «КБ высотных и подземных сооружений»), а также АО «Казанский Гипронииавиапром» (Казань).

Отмечается, что на сайте госзакупок сейчас имеется отметка, что эта закупка не прошла казначейский контроль, который обязателен по закону. Этот контроль может быть не пройден, в частности, по формальным признакам. Например, когда в предоставленных документах сотрудниками госказначейства выявлено пусть даже и незначительное несоответствие между планом и реальностью.

Проект яхтенной марины должен включать реконструкцию набережных и причалов, ряда зданий и сооружений. Так, планируется реконструкция пункта пограничного контроля, Балаклавского дома культуры, строительство трансформаторных и канализационно-очистных станций, подземных контейнерных площадок для раздельного сбора и временного хранения твёрдых отходов и многое другое.

Структуры Аркадия Ротенберга после окончания строительства моста через Керченский пролив могут перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект — сухогрузный район порта Тамань.

Помимо этого, сообщалось, что на мысе Хрустальном в оккупированном Севастополе начато масштабное строительство. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», подрядчиком — связанная с братьями Ротенбергами компания «Стройгазмонтаж» — строитель моста через Керченский пролив.

Напомним, Аркадий и Борис Ротенберги попали под санкции, введенные США и Евросоюзом (ЕС) за аннексию Крыма, в 2014 году.