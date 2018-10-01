По случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВС Украины в с. Перлявка Житомирской области, состоятся тактические учения.

Планируется, что за действиями военнослужащих будет наблюдать высшее военно-политическое руководствоУкраины, сообщают Українські Новини.

В ходе учений военнослужащие десантно-штурмовых и других подразделений отработают ряд тактических эпизодов, среди которых - авиационные удары пары Су-25, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия/