В Житомирской области пройдут тактические учения с привлечением авиации и бронетехники
|12:46 21.11.2018
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|Украина
По случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВС Украины в с. Перлявка Житомирской области, состоятся тактические учения.
Планируется, что за действиями военнослужащих будет наблюдать высшее военно-политическое руководствоУкраины, сообщают Українські Новини.
В ходе учений военнослужащие десантно-штурмовых и других подразделений отработают ряд тактических эпизодов, среди которых - авиационные удары пары Су-25, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия/
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