Великобритания разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота
|12:20 21.11.2018
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|Украина
Великобритания увеличит военную поддержку Украине в то время, как страна продолжает бороться с российской агрессией.
С таким заявлением в среду выступит британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передает издание The Daily Telegraph, сообщает День.
По сообщению издания, Великобритания разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии".
Британские военные, в частности, тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.
"Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве", - заявит министр обороны Великобритании.
"Продолжая сотрудничать, то путем подготовки учебных программ, или военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", - цитирует издание речь министра.
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