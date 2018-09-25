Великобритания увеличит военную поддержку Украине в то время, как страна продолжает бороться с российской агрессией.

С таким заявлением в среду выступит британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передает издание The Daily Telegraph, сообщает День.

По сообщению издания, Великобритания разместит в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота "для защиты свободы и демократии".

Британские военные, в частности, тренировать украинские спецподразделения и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

"Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет решительного партнера в Соединенном Королевстве", - заявит министр обороны Великобритании.

"Продолжая сотрудничать, то путем подготовки учебных программ, или военных учений, мы помогаем Украине стать на защиту нашей свободы и демократии", - цитирует издание речь министра.