19 ноября над побережьем оккупированного Крыма производил радиотехническую разведку самолет ВВС Израиля Gulfstream G550 Nachshon Aitam с ботовым номером 537.

Карта его полета размещена на мониторинговом ресурсе PlaneRadar, сообщает Флот - 2017.

Исходя из данных ресурса PlaneRadar израильский разведчик с ботовым номером 537 начал полет 19.11.2018 в 15.40 (по московскому времени) в восточной части акватории Средиземного моря и спустя чуть более часа он провел обследование побережья Черного моря.

Самолет-разведчик совершил несколько кругов вдоль крымского побережья, а также пролетел между Керчью и российской Таманью.

Самолет был также замечен в районе озера Сиваш и Армянска.

Затем Gulfstream покинул воздушное пространство над акваторией Черного моря.