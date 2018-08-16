Израильский воздушный разведчик провел полеты над побережьем оккупированного Крыма / Карта
|11:37 21.11.2018
|0 комментариев
|Крым
19 ноября над побережьем оккупированного Крыма производил радиотехническую разведку самолет ВВС Израиля Gulfstream G550 Nachshon Aitam с ботовым номером 537.
Карта его полета размещена на мониторинговом ресурсе PlaneRadar, сообщает Флот - 2017.
Исходя из данных ресурса PlaneRadar израильский разведчик с ботовым номером 537 начал полет 19.11.2018 в 15.40 (по московскому времени) в восточной части акватории Средиземного моря и спустя чуть более часа он провел обследование побережья Черного моря.
Самолет-разведчик совершил несколько кругов вдоль крымского побережья, а также пролетел между Керчью и российской Таманью.
Самолет был также замечен в районе озера Сиваш и Армянска.
Затем Gulfstream покинул воздушное пространство над акваторией Черного моря.
Ещё на эту тему:
Самолет Королевских ВВС Великобритании осуществил полет в районе южного побережья оккупированного Крыма / Карта
Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем
Американские воздушные разведчики проводят полеты над оккупированным Крымом / Карта
Беспилотник RC-135V для радиоэлектронной разведки ВВС США кружил у побережья аннексированного Крыма / Карта
Американский беспилотник провел разведку вблизи Крыма
Самолет США провел разведку вблизи Крыма
Британия направит истребители к Черному морю
Самолеты США провели разведку возле побережья Крыма