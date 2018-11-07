Штаты приостанавливают обмен некоторыми типами секретной информации с австрийским МВД .

Об этом сообщается в стратегии развития отношений с Австрией, опубликованной на сайте Государственного департамента США, передает iPress.ua.

"Руководство Министерства внутренних дел от правопопулистской "Партии свободы" создает перед нами как возможности, так и вызовы. МВД признает качество и результативность наших возможностей помогать Австрии в борьбе с терроризмом, в противодействии киберпреступности и международной преступности. В то же время пророссийская позиция "Партии свободы" заставляет нас приостановить обмен некоторыми типами секретной информации", - говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что страна намерена сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией.