США ограничивают обмен информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции правящей партии
|11:54 21.11.2018
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|Россия
Штаты приостанавливают обмен некоторыми типами секретной информации с австрийским МВД.
Об этом сообщается в стратегии развития отношений с Австрией, опубликованной на сайте Государственного департамента США, передает iPress.ua.
"Руководство Министерства внутренних дел от правопопулистской "Партии свободы" создает перед нами как возможности, так и вызовы. МВД признает качество и результативность наших возможностей помогать Австрии в борьбе с терроризмом, в противодействии киберпреступности и международной преступности. В то же время пророссийская позиция "Партии свободы" заставляет нас приостановить обмен некоторыми типами секретной информации", - говорится в сообщении.
Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что страна намерена сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией.
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