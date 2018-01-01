Морскую границу от Измаила до Мариуполя возьмут под "плотную охрану"

10:57 21.11.2018 0 комментариев Украина

До конца 2018 года всю морскую границу от Измаила до Мариуполя возьмет под плотную охрану новое управление Морской охраны Пограничной службы.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 112.ua.

По его словам, Украина наращивает силы для защиты своей территории от российского вторжения с моря.

Порошенко добавил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Глава государства сообщил, что для прикрытия территории Украины с моря "мы делаем большие шаги" по переоснащению частей пограничников - по лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования "Дозор", в том числе и для проведения специальных действий на воде.

Порошенко пообещал, что в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

Президент напомнил, что тысячи пограничников приняли участие в сдерживании российской агрессии против Украины.

"433 пограничника получили боевые ранения. За мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, 856 воинов-пограничников удостоены государственных наград… 70 пограничников отдали свою жизнь за Украину", - отметил Порошенко.



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