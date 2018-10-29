Жителям аннексированного Крыма, не отчитавшимся "властям" о двойном гражданстве, грозит уголовная ответственность

10:30 21.11.2018 0 комментариев Крым

С 2016 года получившие российский паспорт жители аннексированного Крыма должны были заявить в оккупационные миграционные службы о наличии у них второго, украинского, гражданства.

За просрочку такого уведомления нарушителям грозит штраф, за отказ сообщить данные о втором гражданстве – уголовная ответственность, пишет Znak, сообщает Гордон.

Издание пишет, что большинство жителей Крыма сохранили оба паспорта 

Большинство жителей аннексированного Крыма имеют двойное гражданство, так как не отказались от украинского паспорта, что грозит им уголовным преследованием. 

С 4 августа 2014 года в РФ граждане должны уведомлять оккупационную миграционную службу о наличии второго гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право постоянно проживать за границей. Для тех, кто получил российское гражданство после аннексии Крыма, такие правила начали действовать с 2016 года.

За просрочку такого уведомления нарушителям грозит штраф, за отказ сообщить данные о втором гражданстве – уголовная ответственность.

По данным Znak.com, чуть больше 50 тыс. человек в РФ и на аннексированном полуострове уведомили миграционные службы о наличии второго гражданства, массовых отказов не было. 

Издание пишет, что большинство жителей Крыма сохранили оба паспорта, при этом получать российский паспорт, по официальным данным, отказались 3 тыс. человек.

Издание пишет, что опрошенные крымчане рассказали, что уведомлений в миграционные службы не подавали, а загранпаспорта получают одновременно российские и украинские, причем последние – ради безвизовых поездок в Европу.

"Депутаты Госдумы РФ признают, что проблема существует и что она нуждается в некоем отдельном регулировании. Депутат от КПРФ писатель Сергей Шаргунов считает, что ситуацию надо решать, иначе она может обернуться для крымчан "бедой", – пишет Znak.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В конце 2015 года миграционная служба РФ утверждала, что выдала крымчанам более 2 миллионов российских паспортов. 
 



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