У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
|11:20 21.11.2018
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|Греция
Грузовое судно Kilic 1 под флагом Турции загорелось у берегов Греции, 11 членов экипажа покинули судно.
Об этом сообщает РИА со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.
Kilic 1 находится юго-восточнее мыса Тенарон на юге острова Пелопоннес.
Судно направлялось из Туниса в Турцию, груза на борту нет.
Пожар произошел в машинном отделении. На судне имеется 20 тонн дизельного топлива. 11 членов экипажа, все турецкие граждане, покинули судно, их взяли на борт другого судна.
В район происшествия направлены корабли береговой охраны, ожидается прибытие пожарных судов, сообщает агентство.
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