Генерал-майору из России не удалось стать президентом Интерпола
|10:03 21.11.2018
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|Россия
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола.
Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае, пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter организации.
"Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола", — говорится в сообщении.
Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.
Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.
После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.
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