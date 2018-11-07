Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола.

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае, пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter организации.

"Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола", — говорится в сообщении.

Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Выборы нового главы Интерпола были объявлены после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, впоследствии оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.