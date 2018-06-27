МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано

09:37 21.11.2018 0 комментариев Турция

Глава зовнішньополітичного відомства Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає придбання його країною російських зенітних ракетних систем С-400 “Тріумф” “вирішеною справою”, яку не можна скасувати.

Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

“Поточна угода — справа вирішена. Я не можу її скасувати”, — цитує агентство міністра після його зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео.

14 листопада агентство Anadolu із посиланням на високопоставлене джерело у Вашингтоні інформувало, що США вважають придбання Туреччиною російських зенітних ракетних систем С-400 загрозою для винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35, у зв’язку з чим Вашингтон може ввести санкції проти Анкари. Згідно з інформацією джерела, російські комплекси є проблемними із точки зору інтеграції у системи НАТО.

“С-400 — це надзвичайно високотехнологічна система, причому не тільки у плані ракет, а й в плані радіолокаційної станції захоплення цілі і радіолокаційної станції наведення ракети на ціль. Цінність системи криється в її базі даних, а база даних буде складатися на території країни-члена НАТО, на якій будуть знаходитися кошти альянсу”, — заявив 7 березня в інтерв’ю групі журналістів у Вашингтоні керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.

“Цю систему неможливо продати, як автомат Калашникова. „Калашников“ може бути використаний на наступний день або навіть в наступну годину після продажу навіть непідготовленою особою. У випадку з такою системою, як С-400, має прибути команда російських експертів, щоб допомогти встановити її і ввести в експлуатацію, наповнити її базу даних. І складно собі уявити, що експерти НАТО будуть перебувати у Росії пару місяців і наповнювати базу даних, так само як складно собі уявити, що російські експерти будуть перебувати у Туреччині і наповнювати російську систему даними НАТО”, — підкреслив Павло.

США роблять активні спроби не допустити покупки Туреччиною у Росії С-400. Вашингтон, зокрема, попередив Анкару, що в разі придбання у Москви цих систем озброєнь США можуть відмовити Туреччині в продажу винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.

Закон CAATSA “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” передбачає санкції для контрагентів російського “Рособоронекспорту” за суттєві угоди. Так, за цим законом міністерство фінансів США вже ввело санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради Китаю та його керівника Лі Шанфу за угоди із Рособоронекспортом. Йдеться про закупівлю російських винищувачів Су-35 у 2017 році і зенітно-ракетних комплексів С-400 в 2018 році.



Ещё на эту тему:

16:29 25.10.2018
Турция начнет установку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года
08:25 20.07.2018
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
13:41 17.07.2018
Госдепартамент США хочет убедить Турцию отказаться от российских ракет
09:18 27.06.2018
США пообещали Турции санкции за покупку российский С-400
09:23 14.06.2018
Эрдоган решил предложить Путину "совместно производить" С-500
13:18 07.05.2018
Турция пригрозила США решительным ответом в случае введения санкций за покупку С-400
15:45 04.05.2018
В Госдепе США заявили о несовместимости российских С-400 с вооружением НАТО
11:29 02.05.2018
Турция и США обсудили покупку С-400
11:16 26.04.2018
Россия приступила к производству С-400 для Турции
20:36 25.04.2018
Россия начала производство С-400 для Турции
12:41 19.04.2018
Турция может попасть под американские санкции из-за покупки российских С-400
15:17 04.04.2018
Поставки российских С-400 в Турцию начнутся в июле 2019 года
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
13:13 21.11.2018
Фальшивый паспорт для правильного избирателя: Правозащитники заявили о фальсификации результатов выборов в Грузии
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
Все новости страны
Россия Россия
15:25 21.11.2018
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
14:27 21.11.2018
В МИД России связали новые санкции США с поддержкой террористов в Сирии
11:54 21.11.2018
США ограничивают обмен информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции правящей партии
10:03 21.11.2018
Генерал-майору из России не удалось стать президентом Интерпола
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
Все новости страны
Украина Украина
17:44 21.11.2018
В оккупированный Севастополь присылают бракованные новые автобусы
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
16:16 21.11.2018
В оккупированном Крыму "власти" и "прокуратура" делят доходный бизнес?
15:52 21.11.2018
Что известно о расследовании спустя месяц после трагедии в Керчи
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс