Оккупационные правила выхода в море шокировали севастопольских моряков

09:11 21.11.2018 0 комментариев Крым

Для того, чтобы использовать лодку в оккупированом Севастополе необходимо каждый раз за 4 часа до выхода из бухты уведомлять об этом пограничников. Для ночных рыбалок придется купить дорогой АИС. А если ваш пассажир выйдет в море без паспорта – накажут весь причал.

Как сообщают Новости Крыма со ссылкой на местные СМИ, иностранные яхты предпочитают обходить порты Крыма десятой дорогой. Дело, по их мнению, не только в санкциях, а в множестве нелепых требований со стороны пограничников и таможенной службы, превращающих обычных яхтсменов-туристов чуть ли не в преступников.

Однако и местные, севастопольские, моряки страдают от формальностей, которых раньше не было. Эти избыточные правила превращают любой выход в море в головную боль.

Перед каждым выходом в море владелец маломерного судна должен уведомить о нем погранслужбу страны оккупанта. С 2014 года правила кардинально ужесточились. Теперь о выходе в море нужно сообщать за четыре часа.

«Некоторые специально заводят будильник на три часа утра, чтобы отзвониться ровно за четыре часа, — рассказали лодочники, выходящие с причалов в Омеге. — Троллинг такой. Хотя с вечера тоже не всегда получается дозвониться: то не отвечают, то трубку снимают и сразу кладут. Иногда часа два уходит на то, чтобы сообщить: «Завтра выйду утречком на часок».

За четыре часа многое может измениться, говорят моряки. «Решил человек выйти в море да передумал. А у пограничников он числится. Проходит несколько суток, его начинают искать, звонят на причал, а он и не выходил», — приводят они пример возникающих проблем.

«Свобода пропала, — сетуют лодочники. — Раньше как было? Появилось у тебя свободное время — прыгаешь в машину, мчишься на причал, через 20 минут уже в море с удочкой. А сейчас звонит тебе приятель: «Приходи, тут клюет». Пока отзвонишься, пока выйдешь — все уже домой идут с полными ведрами».

Изменился и режим проверок. Пять лет назад рыбаков тоже могли прихватить в любой момент: и в море, и на причале. Но береговая охрана выходила в патруль гораздо реже. Теперь проверки стали непредсказуемо регулярными: пару недель может длиться затишье, а потом — каждый день шерстят.

Проверяют документы и на воде, и на пирсе, сразу после прихода. Причем паспорта должны быть не только у капитана судна, но и у всех пассажиров. К наличию документов лодочники относятся строго. Если на ялике не окажется указанного в судовом билете оборудования — жилетов, сигнальных ракет, компаса или фонаря, накажут только капитана. Если же обнаружится пассажир без паспорта — могут закрыть весь причал, говорят моряки.

Ночные выходы разрешены только тем, кто имеет на борту передатчик автоматической идентификационной системы АИС. Без него после заката в море не пустят. Стоит такой прибор в среднем 50 тыс. рублей, что для многих рыбаков является суммой просто неподъемной.

Погружения в темное время суток и подводная охота тоже запрещены. «Пограничники прямо говорят: «У нас в стране понятия ночного дайвинга не существует».

Кроме того, ночные погружения входят в программу обучения дайверов — по ним сдается отдельный зачет, который просто невозможно сдать, подчиняясь всем правилам ФСБ.

Дневные погружения силовики тоже контролируют. Отправляясь в море с аквалангами на борту, нужно уведомить пограничников, что собираешься нырять.



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