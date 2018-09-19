Президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля подал заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора.

"Я подал спикеру парламента Андриану Канду заявление о моей отставке. Я надеюсь, что, согласно законодательству, до 30 ноября я смогу покинуть должность президента банка", - сказал Чокля.

По его словам, банковская система страны выведена из кризиса, достаточно рекапитализирована и не представляет опасностей и угроз для экономики, хозяйствующих субъектов и населения.