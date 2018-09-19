Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
|08:45 21.11.2018
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|Молдова
Президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля подал заявление об отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора.
"Я подал спикеру парламента Андриану Канду заявление о моей отставке. Я надеюсь, что, согласно законодательству, до 30 ноября я смогу покинуть должность президента банка", - сказал Чокля.
По его словам, банковская система страны выведена из кризиса, достаточно рекапитализирована и не представляет опасностей и угроз для экономики, хозяйствующих субъектов и населения.
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