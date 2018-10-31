Граждан Украины в оккупированном Крыму и РФ удерживают в карцерах и "яме"

07:01 21.11.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 20 ноября сообщила главе мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионе Фрейзер о нарушениях, зафиксированных в оккупированном Крыму.

Об этом Денисова написала в Facebook, сообщает Гордон.

"Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой яме нескольких граждан Украины. Среди них – задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашки" Бекир Дегерменджы, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба – фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", – написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что попросила украинского консула в Ростове-на-Дону проверить информацию, а также отправила запросы российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

"Я призвала их принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и предоставлению им квалифицированной медицинской помощи", – написала Денисова.

Она добавила, что получает информацию о нарушении прав человека в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"На этой территории расположены 28 колоний, где по состоянию на 2014 год находилось более 16 тыс. осужденных. Почти 900 заключенных написали заявления, что хотят отбывать наказание на контролируемой Украиной территории. А сколько таких, кто еще не решился на такой шаг, на такой подвиг? Мы можем только догадываться", – заявила уполномоченная.

Денисова подчеркнула, что Украина готова к обмену удерживаемыми лицами, но процесс срывают представители оккупационных властей.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Представляя доклад миссии ООН 13 сентября, Фрейзер заявляла, что в Крыму случаи нарушений прав человека не расследуются, а 86% обысков и рейдов приходятся на крымских татар. 
 



Ещё на эту тему:

20:43 16.11.2018
В оккупированном Крыму руководителя "Свидетелей Иеговы" подозревают в экстремизме
12:51 16.11.2018
Оккупанты готовы за дополнительную плату организовать "семейные захоронения"
06:31 15.11.2018
Правозащитники призвали международные организации осудить преследование адвокатов оккупированном Крыму
18:08 08.11.2018
В крымском СИЗО задержали адвоката
17:53 07.11.2018
В оккупированном Крыму хотят ввести обязательное психологическое наблюдение за детьми
07:01 07.11.2018
Задержанный в оккупированном Крыму украинский "шпион" останется под стражей
07:50 06.11.2018
Нарушения Россией прав человека в аннексированном Крыму должны стать основанием для ужесточения санкций
16:41 05.11.2018
Оккупационная администрация серьезно подрывает права человека в Крыму
15:25 31.10.2018
Украинский омбудсмен призвала международные организации защитить правозащитников в оккупированном Крыму
12:22 31.10.2018
ЕСПЧ готово к рассмотрению дела о массовых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму
19:28 09.10.2018
Правозащитники заявляют об ущемлении прав УПЦ-КП в оккупированном Крыму
19:36 03.10.2018
"Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному Балуху
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
16:51 21.11.2018
Єврокомісія висловить Грузії занепокоєння щодо безвізу
13:13 21.11.2018
Фальшивый паспорт для правильного избирателя: Правозащитники заявили о фальсификации результатов выборов в Грузии
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
Все новости страны
Россия Россия
15:25 21.11.2018
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
14:27 21.11.2018
В МИД России связали новые санкции США с поддержкой террористов в Сирии
11:54 21.11.2018
США ограничивают обмен информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции правящей партии
10:03 21.11.2018
Генерал-майору из России не удалось стать президентом Интерпола
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
09:37 21.11.2018
МЗС Туреччини: Рішення про придбання Анкарою російських систем С-400 не може бути скасовано
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
Все новости страны
Украина Украина
17:44 21.11.2018
В оккупированный Севастополь присылают бракованные новые автобусы
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
16:16 21.11.2018
В оккупированном Крыму "власти" и "прокуратура" делят доходный бизнес?
15:52 21.11.2018
Что известно о расследовании спустя месяц после трагедии в Керчи
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс