Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 20 ноября сообщила главе мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионе Фрейзер о нарушениях, зафиксированных в оккупированном Крыму.

Об этом Денисова написала в Facebook, сообщает Гордон.



"Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой яме нескольких граждан Украины. Среди них – задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашки" Бекир Дегерменджы, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба – фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", – написала Денисова.



Омбудсмен сообщила, что попросила украинского консула в Ростове-на-Дону проверить информацию, а также отправила запросы российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.



"Я призвала их принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и предоставлению им квалифицированной медицинской помощи", – написала Денисова.



Она добавила, что получает информацию о нарушении прав человека в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



"На этой территории расположены 28 колоний, где по состоянию на 2014 год находилось более 16 тыс. осужденных. Почти 900 заключенных написали заявления, что хотят отбывать наказание на контролируемой Украиной территории. А сколько таких, кто еще не решился на такой шаг, на такой подвиг? Мы можем только догадываться", – заявила уполномоченная.



Денисова подчеркнула, что Украина готова к обмену удерживаемыми лицами, но процесс срывают представители оккупационных властей.



После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.



Представляя доклад миссии ООН 13 сентября, Фрейзер заявляла, что в Крыму случаи нарушений прав человека не расследуются, а 86% обысков и рейдов приходятся на крымских татар.

