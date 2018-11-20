Украина подпишет с ЕС соглашение об "открытом небе"

08:24 21.11.2018 0 комментариев Украина

В правительстве говорят, что Украина и ЕС могут выйти на подписание соглашения о совместном авиапространстве, необходимого лоукостам, уже в апреле 2019 года.

Об этом в комментарии Европейской правде рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на подписание САП после вступления в силу Соглашения о Brexit в апреле 2019 года", - сказал он.

Однако, по словам Довганя, это возможно лишь после того как ЕС и Британия подпишут соглашение по Brexit, Испания и Британия подпишут протокол по Гибралтару, ЕС и Украина внесут соответствующие формулировки в соглашение о совместном авиапространстве и эти изменения будут согласованы с 27 государствами-членами.

Следует отметить, что сейчас у лоукостеров, например у Ryanair , нет рейсов во Францию, Испанию и Италию. Это связано с двусторонними соглашениями между государствами по авиаперевозкам. Эти соглашения утратят силу после вступления в силу "открытого неба".

Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.



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