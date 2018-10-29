Мост через Керченский пролив, связывающий оккупированный Крым с материковой Россией, смещается.

Об этом сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на результаты космической съемки, передают События Крыма.

В частности, украинское министерство зафиксировало "несколько критических участков, где происходят процессы смещения".

Как сообщается, со стороны оккупированного Крыма "отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие)". Украинские чиновники отмечают, что в центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год.

Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год, отмечают в министерстве.

Кроме того, отмечается, что на территории острова Тузла "наблюдаются два опасных участка". "Первая – часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год. Вторая – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год", – говорится в сообщении.

Украинское министерство утверждает, что выявленные вертикальные смещения арок Керченского моста по оценкам специалистов "свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей".

"Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста", – говорится в сообщении.







Фото с сайта События Крыма

