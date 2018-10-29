МинВОТ: Съемка из космоса показала, что Керченский мост уже начал проседать / Фото
|08:03 21.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Мост через Керченский пролив, связывающий оккупированный Крым с материковой Россией, смещается.
Об этом сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на результаты космической съемки, передают События Крыма.
В частности, украинское министерство зафиксировало "несколько критических участков, где происходят процессы смещения".
Как сообщается, со стороны оккупированного Крыма "отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие)". Украинские чиновники отмечают, что в центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год.
Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год, отмечают в министерстве.
Кроме того, отмечается, что на территории острова Тузла "наблюдаются два опасных участка". "Первая – часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год. Вторая – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год", – говорится в сообщении.
Украинское министерство утверждает, что выявленные вертикальные смещения арок Керченского моста по оценкам специалистов "свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей".
"Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста", – говорится в сообщении.
Фото с сайта События Крыма
Ещё на эту тему:
Предварительный анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу МУС обнародует в начале декабря
Оккупанты обещают "узаконить" и передать ДУМК более 300 построенных при Украине мечетей
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
В ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові
Скандал на Петербургской товарно-сырьевой бирже, едва не вызвал топливный кризис в оккупированном Крыму
Авиакомпания "Ямал" с 2019 года будет летать на российские курорты, возможно и в оккупированный Крым
"Делегация" из оккупированного Россией Крыма собралась ехать на сессию Генассамблеи ООН
Как выигрыш в Гааге поможет Украине в борьбе за Крым
12 тысяч крымчан призвали в армию РФ за время оккупации
Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста