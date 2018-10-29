Систему диспетчерской службы захваченного оккупантами аэродрома Бельбек тестируют истребители страны агрессора

07:21 21.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму экипажи истребителей Су-30СМ приступили к тестированию диспетчерской службы захваченного Россией аэродрома Бельбек.

Тестирование проходит в рамках завершающего этапа его реконструкции и модернизации захваченного аэродрома, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении прес-службы ЮВО сказано, что экипажи истребителей Су-30СМ авиачасти, дислоцированной на Кубани, отрабатывают взаимодействие с диспетчерской службой аэродрома при выполнении подлета к взлетно-посадочной полосе, организации радиосвязи, получении данных об условиях полета и метеоусловиях в районе расположения аэродрома.

Сообщается, что летчики ЮВО будут проводить тестирование аэродрома до конца ноября. Планируется провести практическую оценку новой взлетно-посадочной полосы реконструированного аэродрома Бельбек, совершив первые посадки на военно-транспортных самолетах.

По данным пресс-службы, после реконструкции и модернизации захваченного оккупантами аэродрома летчики смогут выполнять плановые полеты и перелеты любых типов летательных аппаратов как военного, так и гражданского назначения круглосуточно в различных погодных условиях.



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