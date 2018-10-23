Ирландская авиакомпания Ryanair намерена запустить рейсы еще, как минимум, в один из городов Украины в ближайшее время.

Об этом, как передает корреспондент ЦТС, сегодня, 20 ноября, в Киеве заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан.

"Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, мой помощник находится в Одессе. Вчера он посетил Херсон, завтра планирует посетить Харьков. Из всех этих аэропортов мы рассматриваем возможность запуска рейсов", - проинформировал О'Брайан

Также он уточнил, что рассматривается возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.

Напомним, что в сентябре советник министра инфраструктуры Украины Юрий Гусев заявлял, что Ryanair будет выполнять рейсы в Херсон.

В марте текущего года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян писал, что в контексте расширения сети полетов в Украине ирландским лоукостером рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон и Днипро.

До того и сам Дэвид О’Брайан называл среди возможных направлений Херсон, Одессу и Харьков.