В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отсутствуют сведения о задержании украинского рыболовецкого судна пограничной службой страны агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Госрыбагентства.

В то же время сообщается, что по предварительной информации, рыболовецкое судно вышло в море с неподконтрольной украинскому правительству территории, а именно из оккупированного города Новоазовск Донецкой области.

"Документального заверения, что задержанное российской погранслужбой рыболовное судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 19 ноября, стало известно о задержании россиянами в Азовском море украинского рыболовецкого катера. Судно задержали за нарушение правил рыболовства.

Катер и рыбаки были доставлены в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей.