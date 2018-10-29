Задержанные россиянами в Азовском море рыбаки могли выйти в море из оккупированного Новоазовска
|20:09 20.11.2018
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|Крым
В Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отсутствуют сведения о задержании украинского рыболовецкого судна пограничной службой страны агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Госрыбагентства.
В то же время сообщается, что по предварительной информации, рыболовецкое судно вышло в море с неподконтрольной украинскому правительству территории, а именно из оккупированного города Новоазовск Донецкой области.
"Документального заверения, что задержанное российской погранслужбой рыболовное судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность согласно законодательству Украины, нет", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 19 ноября, стало известно о задержании россиянами в Азовском море украинского рыболовецкого катера. Судно задержали за нарушение правил рыболовства.
Катер и рыбаки были доставлены в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей.
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