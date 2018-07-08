С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков

19:49 20.11.2018 0 комментариев Украина

С ливийского судна Nivin, захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освободили украинских моряков.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины в Twitter, передает 112.ua.

"Судно "Nivin" освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября спасенные в Средиземном море беженцы захватили торговое судно Nivin с украинскими моряками на борту.

Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна дрейфовавшим в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.



Ещё на эту тему:

08:28 20.11.2018
В Черном море буксир "потерял" баржу с рекордным грузом контрабандных сигарет
15:15 19.11.2018
Группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно с украинскими моряками на борту
12:12 17.10.2018
Потерпевшим крушение турецким морякам отказали в допуске в порт Новороссийска
09:09 10.10.2018
В Керченском проливе сухогруз с пробоиной выбросило на мель
17:28 18.09.2018
Херсонец протаранил российское судно «Механик Погодин» / Фото
13:15 08.09.2018
В Керченском проливе спасли 7 человек с затонувшего буксира
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:33 17.08.2018
Морське блокування силами РФ Маріуполя та Бердянська в 1-й половині серпня 2018: нові тенденції
13:28 02.08.2018
Блокування портів Маріуполя та Бердянська силами РФ: статистика та тенденції
20:49 10.07.2018
Затримання суден, що йдуть до/з Маріуполя та Бердянська, в Азовському морі береговою охороною ФСБ РФ - База даних
11:31 08.07.2018
Из-за аварии железнодорожного парома «Анненков» остановлена работа Керченской паромной переправы в оккупированном Крыму
10:24 08.07.2018
Авария железнодорожного парома «Анненков» на Керченской паромной переправе в оккупированном Крыму - фоторепортаж
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
Все новости страны
Молдова Молдова
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.11.2018
Путин призвал усилить армию и флот "за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений"
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
08:48 20.11.2018
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
Все новости страны
Украина Украина
20:29 20.11.2018
Ryanair всерьез изучает возможность запуска рейсов в Одессу, Херсон и Харьков
20:09 20.11.2018
Задержанные россиянами в Азовском море рыбаки могли выйти в море из оккупированного Новоазовска
19:49 20.11.2018
С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
19:25 20.11.2018
Пограничники прокомментировали сообщения о "потерянной" барже с контрабандой в Черном море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс