С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
|19:49 20.11.2018
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|Украина
С ливийского судна Nivin, захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освободили украинских моряков.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины в Twitter, передает 112.ua.
"Судно "Nivin" освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 ноября спасенные в Средиземном море беженцы захватили торговое судно Nivin с украинскими моряками на борту.
Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна дрейфовавшим в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.
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