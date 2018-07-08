С ливийского судна Nivin, захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освободили украинских моряков.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины в Twitter, передает 112.ua.

"Судно "Nivin" освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября спасенные в Средиземном море беженцы захватили торговое судно Nivin с украинскими моряками на борту.

Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна дрейфовавшим в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.