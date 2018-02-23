Правоохранители открыли уголовное производство по факту перевозки контрабандной партии сигарет на барже, которую во время шторма в Черном море 19 ноября прибило к берегу.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, следственные действия на барже проводятся в рамках уголовного производства по статье 201 УК Украины (контрабанда), сообщает Новое Время.

Во время предварительного осмотра силовики обнаружили груз с табачными изделиями различных марок. Объем контрабанды обещают установить после полной разгрузки баржи. Также правоохранители выясняют происхождение груза.

"По имеющейся информации буксир с баржей осуществляли каботажный переход из порта Голая Пристань в порт Скадовск. Для выяснения всех обстоятельств и проверки плавсредств пограничники проинформировали органы СБУ и прокуратуры", - сообщили украинские пограничники.

По словам пограничников, буксир Параллель отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск. Сейчас суда находятся под наблюдением пограничников.

Напомним, что 19 ноября в Черном море в районе Тендровской косы, примерно в девяти милях от берега, в условиях сильного шторма потерпел бедствие буксир Параллель. Моряки были подобраны танкером Аркадия, который проходил мимо. Затем их передали на борт катера Морской охраны и доставили в порт Очаков.

Впоследствии выяснилось, что члены экипажа перед подачей сигнала SOS отцепили баржу UDP-DM-2309-УДП с контрабандным грузом. Штормом буксир Параллель отнесло к берегу у мыса Ланжерон, а баржу - к населенному пункту Черноморск.