ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии

18:38 20.11.2018 0 комментариев Турция

Европейский суд по правам человека во вторник, 20 ноября, обязал Турцию освободить Селахатдина Демирташа, который до своего заключения был депутатом парламента и лидером прокурдской Демократической партии народов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что решение суда страну ни к чему не обязывает, передаёт Радио Свобода со ссылкой на турецкую прессу.

ЕСПЧ не нашел оснований для длящегося уже два года заключения Демирташа под стражу. Суд постановил, что пребывание оппозиционного политика в тюрьме нарушает его право на свободу слова, а также воспрепятствовало его участию в работе турецкого парламента, членом которого Демирташ формально оставался до выборов в Турции в июне этого года.

Ограничение свободы также помешало Демирташу вести предвыборную кампанию во время выборов президента Турции, на которых прокурдский политик был кандидатом.

Эрдоган заявил, что Турция подготовит "ответные меры".

Селахатдин Демирташ был арестован в ноябре 2016 года. Для Демирташа турецкая прокуратура попросила 142 года заключения, обвинив его в связях с Рабочей партией Курдистана: Анкара считает её террористической организацией.

Её боевики неоднократно брали на себя ответственность за нападения на турецких военных и за череду терактов, совершённых в нескольких больших турецких городах в 2015-2016 годах. Демирташ свою причастность к организации отрицает.



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