Осужденный за дезертирство из украинской армии в Крыму военный обжаловал приговор
|19:01 20.11.2018
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|Крым
Осужденный в Украине к 13 годам лишения свободы "российский военнослужащий" Александр Баранов, дезертировавший из украинской армии в оккупированном Россией Крыму, обжаловал приговор в Верховном Суде.
Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Валентин Рыбин.
"По Баранову уже подана кассация в Верховный Суд", - сообщил он.
Жалоба на приговор относительно второго осужденного российского военного - Максима Одинцова - будет подана в Верховный Суд до 12 декабря.
Адвокат также сообщил, что оба осужденных на данный момент находятся в Киевском (Лукьяновском) СИЗО.
При этом Баранов некоторое время назад был отправлен в колонию в Ривненскую область, но решением суда возвращен в Киев.
Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2016 года правоохранители на административной границе Херсонской области и Крыма задержали 2 российских военных - Александра Баранова и Максима Одинцова, дезертировавших из украинской армии.
В феврале 2018 военного Баранова приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и дезертирство из украинской армии в Крыму, Одинцова - к 14 годам.
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