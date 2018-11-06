Осужденный в Украине к 13 годам лишения свободы "российский военнослужащий" Александр Баранов, дезертировавший из украинской армии в оккупированном Россией Крыму, обжаловал приговор в Верховном Суде.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Валентин Рыбин.

"По Баранову уже подана кассация в Верховный Суд", - сообщил он.

Жалоба на приговор относительно второго осужденного российского военного - Максима Одинцова - будет подана в Верховный Суд до 12 декабря.

Адвокат также сообщил, что оба осужденных на данный момент находятся в Киевском (Лукьяновском) СИЗО.

При этом Баранов некоторое время назад был отправлен в колонию в Ривненскую область, но решением суда возвращен в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2016 года правоохранители на административной границе Херсонской области и Крыма задержали 2 российских военных - Александра Баранова и Максима Одинцова, дезертировавших из украинской армии.

В феврале 2018 военного Баранова приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и дезертирство из украинской армии в Крыму, Одинцова - к 14 годам.