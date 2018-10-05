Западные спецслужбы мешают инвестициям в Крым, заявили оккупанты

18:18 20.11.2018 0 комментариев Крым

Спецслужбы западных стран препятствуют приходу иностранных инвесторов в оккупированный Россией Крым.

Одним из таких случаев стал инцидент со стороны Чехии, заявил "первый заместитель министра" экономического развития оккупированного Крыма Андрей Кулик, передает РИА Новости.

"Есть ограничения, связанные с действием спецслужб тех или иных стран, которые препятствуют или как минимум ограничивают деятельность и возможность свободного передвижения участников бизнес-процесса. Не называя фамилий, могу сказать, что спецслужбы Чехии к одному из наших коллег обращались с вопросами, что он делает в <оккупированном Россией> Крыму, какие у него здесь бизнес-интересы. Это то, что я знаю фактически. Когда обращаются спецслужбы, это можно расценивать как давление или как их интерес, но в любом случае осадок остается", — сказал Кулик.

По его словам, при этом за последние пять лет иностранные инвесторы приспособились к санкционным ограничениям, которые введены в отношении Крыма.

"Все понимают, как и что нужно делать, чтобы минимизировать влияние этих санкций", — подчеркнул т.н. "замминистра".



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