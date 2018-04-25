Полиция задержала четырех студентов в Амурской области за "минирование" Керченского политеха

17:51 20.11.2018 0 комментариев Крым

Полицейские задержали в Амурской области четырех студентов, которые сообщили о якобы минировании здания Керченского политехнического колледжа.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по окупированному Крыму, передает Крыминформ

«Информируем о том, что сведения, размещенные в ряде ресурсов о якобы заложенных взрывных устройствах, не соответствуют действительности. Сотрудниками полиции поступившая информация была проверена. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», – говорится в сообщении оккупационного ведомства.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что сообщение о ложном минировании здания поступило от студентов из Благовещенска (Амурская область).

В пресс-службе сообщили, что были задержаны четверо студентов, которые сознались в совершении ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных на территории оккупированного Крыма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее сообщалось о том, что здание Керченского политехнического колледжа заминировано.



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