Полиция задержала четырех студентов в Амурской области за "минирование" Керченского политеха
|17:51 20.11.2018
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|Крым
Полицейские задержали в Амурской области четырех студентов, которые сообщили о якобы минировании здания Керченского политехнического колледжа.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по окупированному Крыму, передает Крыминформ.
«Информируем о том, что сведения, размещенные в ряде ресурсов о якобы заложенных взрывных устройствах, не соответствуют действительности. Сотрудниками полиции поступившая информация была проверена. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», – говорится в сообщении оккупационного ведомства.
По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что сообщение о ложном минировании здания поступило от студентов из Благовещенска (Амурская область).
В пресс-службе сообщили, что были задержаны четверо студентов, которые сознались в совершении ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных на территории оккупированного Крыма.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.
Ранее сообщалось о том, что здание Керченского политехнического колледжа заминировано.
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