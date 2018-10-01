В оккупированном Севастополе очереди на маршрутки растянулись на сотни метров / Фото

17:25 20.11.2018 0 комментариев Крым

Из-за приказа бесплатно возить льготников в оккупированном Севастополе сократилось число маршруток.

Итог - огромные очереди. Так на "фото дня" - пятисотметровая очередь на маршрутку на проспекте Победы, передают Примечания.

На Корабельной они растягиваются на километры. В Балаклаву автобус приходится ждать полтора часа. В 83-й, идущий на Шевченко, не сесть. Зато троллейбусы опустели: пенсионеры пересели на "топики", в "рогатых" теперь ездит только молодежь.

Сегодня жители проспекта Победы выплескивали свое возмущение в соцсетях — чтобы добраться до работы, они вынуждены были отстоять 500-метровую очередь на маршрутку.

«Проспект Победы, конечная 109 "топика", время 7.40! В ожидании чуда каждый день! У меня вопрос к перевозчику- во сколько мне нужно выходить, чтобы отвести ребёнка в сад и уехать на работу а 9.09 на другой конец города? Или перевозчик думает, что мы обязаны купить каждый личный авто», — написали в паблике «Подслушано в Севастополе» в ВК.

«Что сегодня происходит со 109 транспортом??? Народу на остановках тьма, никто уехать не может. Ни автобусов, ни топиков по маршруту просто нет, — такой пост был размещен в паблике «Черный список Севастополя».

В комментах предположили, что уменьшение количества маршруток на 109-м маршруте может быть связно с закрытием рейда из-за шторма.

На Северной стороне оккупированного Севастополя сегодня с утра также скопилась большая очередь, люди стояли по периметру площади в ожидании транспорта, автобусы и маршрутки ходили редко.

Почему-то городские службы не могут своевременно обеспечить транспортом жителей отдаленных районов, даже зная прогноз погоды. Поэтому сегодняшний транспортный коллапс — явление скорее закономерное во время остановки работы катеров и паромов. Однако нарекания горожан вызывает и работа транспорта в «безштормовые» дни.

Так, в прошедшие выходные средь бела дня на рынка 5-го км жителей Балаклавы также оставили без транспорта. На остановке за час отсутствия транспорта скопилась огромная очередь. Автобус приехал только после многократных звонков диспетчеру. На просьбу объяснить, что случилось, женщина сослалась на пересменку работников транспортного предприятия. 

Вечером ситуация с доступностью транспорта становится еще хуже, маршрутки в буквальном смысле приходится ждать часами. Кроме того, механизм оплаты картами до сих пор не отрегулирован.

В том же «Черном списке Севастополя» появилась информация о том, что якобы у водителей маршруток такой приказ: «С 8:00 до 22:00 закрыть смену на кассовом аппарате. Поэтому после восьми с карточками садимся на троллейбусы а не выносим водителям мозг. Все жалобы в администрацию перевозчика, водитель здесь не при чем».




Фото с сайта Примечания



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