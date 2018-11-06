Фрегаты Черноморского флота страны агрессора «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместное учение, в рамках которого отработали обнаружение неопознанных воздушных целей и отражение ударов условного противника в Средиземном море.

Об этом сообщает отдел информобеспечения ЧФ РФ, передает CrimeaPRESS.

В ходе отработки боевых задач расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей, – говорится в сообщении.

Отметим, учения снова прошли в Средиземном море. Ранее экипажи фрегатов отработали комплекс мероприятий с вертолетами палубной авиации.