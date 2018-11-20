Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров

16:42 20.11.2018 0 комментариев Румыния

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил во вторник, 20 ноября, что подписал указ о назначении новых министров, но при этом отказался утвердить кандидатуры людей, которые должны были возглавить министерство транспорта и министерство регионального развития.

Как сообщает РИА Новости президент Румынии сказал журналистам, что: "Отзываются с постов членов правительства министры Василеску, Андрушка, Кожокару и Бран, принимается заявление от отставке Фифора. Назначаются на должность членов кабинета министров: Леш, Будэй, Бэдэлэу, Бряз, Петреску, Матей, остальные две кандидатуры я считаю неподходящими, они должны быть пересмотрены".

Таким образом, министром обороны вместо Михая Фифора будет назначен сенатор Габриел Леш, он уже работал в этой должности с января по июнь 2017 года.

Министром труда станет депутат Мариус Будэй.

Министерство культуры вместо Георге Ивашку возглавит сенатор Даниел Бряз.

Пост министра экономики вместо Дэнуца Андрушки получит сенатор Николай Бэдэлэу.

На посту министра молодежи и спорта Иоану Бран заменит сенатор Константин-Богдан Матей.

Министром коммуникаций вместо Богдана Кожокару будет экс-глава Минэкономики Александр Петреску.

Йоханнис отказался назначить вместо Лучиана Шовы на пост министра транспорта Лию Олгуцу Василеску, возглавлявшую до этого министерство труда.

Также он не одобрил замену министра регионального развития Пауля Стэнеску экс-министром окружающей среды Иланом Лауфером.

"Эта перестановка — слабое решение. Я продолжаю считать, что правильным решением для Румынии стала бы замена правительства, которое создало столько проблем для государства", — заявил президент.

По словам Йоханниса, стране сейчас нужны министры, которые могут хорошо справиться со своей работой, особенно в контексте того, что Румыния должна принять председательство в Совете Евросоюза с 1 января 2019 года.

Как сообщалось, министр обороны Румынии подал в отставку, а мэр Бухареста оставила свою позицию в правящей Социал-демократической партии накануне перестановок в румынском правительстве.



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