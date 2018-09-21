В условиях непростой международной обстановки Россия должна усиливать армию и флот без вовлечения в гонку вооружений, заявил Путин на совещании по военной тематике.

"Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась. Так, например, далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, много неопределенностей остается в положении дел на Корейском полуострове", — цитируют президента Примечания.

Также он напомнил о вооруженном противостоянии на юго-востоке Украины и наращивании потенциала НАТО. При этом будущее основных договоренностей в сфере контроля за вооружениями оказалось под вопросом.

«В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», — заявил глава государства в ходе серии военных совещаний.