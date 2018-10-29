Более 300 мечетей аннексированного Россией Крыма, которые оккупанты считают бесхозными, будут "узаконены" в соответствии с российским законодательством и переданы Духовному управлению мусульман оккупированного Крыма.

Об этом сегодня сообщил т.н. "депутат" Госдумы Руслан Бальбек, передает Крыминформ.

«К сожалению, в украинский период мечети находились вне правового поля. В марте 2014 года была проведена инвентаризация всех исламских культовых сооружений и выявлено 338 мечетей, построенных при Украине, из которых 286 оказались бесхозяйными и только 4 мечети были надлежащим образом оформлены. На ноябрь 2018 года общее количество мечетей возросло до 368, из них бесхозяйными являются 305, но все они за счет бюджетных средств будут узаконены с дальнейшей передачей в ДУМК», – написал предатель Бальбек на своей странице в соцсети.

"Депутат" уверен, что именно духовные лица смогут обеспечить надлежащий уход за сооружениями.

Кроме того, по словам Бальбека, в оккупированном Крыму активно строятся новые культовые здания мусульман.

Депутат" Госдумы от оккупированного Крыма считает, что на аннексированном полуострове "мусульмане не просто обрели «второе дыхание» – сбылось даже то, о чем только мечтали.

Возводится Соборная мечеть, в каждом населенном пункте в генплане по согласованию с местными жителями определено место под культовое сооружение. Строятся десятки новых мечетей, причем полностью легально со всеми необходимыми документами. За четыре года уже получены документы на 78 земельных участков и 27 зданий".

В ходе пророссийского "народного собрания мусульман" оккупированного Крыма в конце октября 2018 года т.н. "делегаты" курултая мусульман оккупированного Крыма попросили также передать в ДУМК имущество Меджлиса крымскотатарского народа.