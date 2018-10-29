Оккупанты обещают "узаконить" и передать ДУМК более 300 построенных при Украине мечетей
|16:01 20.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Более 300 мечетей аннексированного Россией Крыма, которые оккупанты считают бесхозными, будут "узаконены" в соответствии с российским законодательством и переданы Духовному управлению мусульман оккупированного Крыма.
Об этом сегодня сообщил т.н. "депутат" Госдумы Руслан Бальбек, передает Крыминформ.
«К сожалению, в украинский период мечети находились вне правового поля. В марте 2014 года была проведена инвентаризация всех исламских культовых сооружений и выявлено 338 мечетей, построенных при Украине, из которых 286 оказались бесхозяйными и только 4 мечети были надлежащим образом оформлены. На ноябрь 2018 года общее количество мечетей возросло до 368, из них бесхозяйными являются 305, но все они за счет бюджетных средств будут узаконены с дальнейшей передачей в ДУМК», – написал предатель Бальбек на своей странице в соцсети.
"Депутат" уверен, что именно духовные лица смогут обеспечить надлежащий уход за сооружениями.
Кроме того, по словам Бальбека, в оккупированном Крыму активно строятся новые культовые здания мусульман.
Депутат" Госдумы от оккупированного Крыма считает, что на аннексированном полуострове "мусульмане не просто обрели «второе дыхание» – сбылось даже то, о чем только мечтали.
Возводится Соборная мечеть, в каждом населенном пункте в генплане по согласованию с местными жителями определено место под культовое сооружение. Строятся десятки новых мечетей, причем полностью легально со всеми необходимыми документами. За четыре года уже получены документы на 78 земельных участков и 27 зданий".
В ходе пророссийского "народного собрания мусульман" оккупированного Крыма в конце октября 2018 года т.н. "делегаты" курултая мусульман оккупированного Крыма попросили также передать в ДУМК имущество Меджлиса крымскотатарского народа.
Ещё на эту тему:
Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
В ЄС готують "цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні" у відповідь на ситуацію в Азові
Скандал на Петербургской товарно-сырьевой бирже, едва не вызвал топливный кризис в оккупированном Крыму
Авиакомпания "Ямал" с 2019 года будет летать на российские курорты, возможно и в оккупированный Крым
"Делегация" из оккупированного Россией Крыма собралась ехать на сессию Генассамблеи ООН
Как выигрыш в Гааге поможет Украине в борьбе за Крым
12 тысяч крымчан призвали в армию РФ за время оккупации
Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста