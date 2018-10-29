Спустя месяц после "теракта" в оккупированной Керчи в политехническом колледже сработала кнопка тревоги / Фото
|13:50 20.11.2018
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|Крым
В редакцию Керчь.ФМ поступают звонки и сообщения о том, что сегодня, 20 ноября, днем в политехническом колледже сработала кнопка тревоги.
На данный момент студентов и преподавателей эвакуировали из здания. По предварительной информации, здание заминировано.
В третьем корпусе, где происходят занятия, всех детей распустили.
Как рассказали журналисту Керчь.ФМ, в этом здании сработала сигнализация и все вышли на улицу.
Многие студенты и преподавательский состав еще стоят на улице, а некоторые ушли домой.
Также работников пускают в здание и собирают ключи от кабинетов.
Работает много полиции, приехала вневедомственная охрана с автоматами.
Возле корпуса, где произошел взрыв 17 октября, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет. Как передает журналист Керчь.ФМ с места событий, визуально в закрытом здании никого нет
На 13.30 практически всех, кто стоял на улице, запустили в третий корпус. Но очень много детей уже ушли домой.
Напомним, 17 октября в Керченском Политехническом колледже прогремел взрыв. Сначала появилась версия теракта.
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