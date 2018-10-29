В редакцию Керчь.ФМ поступают звонки и сообщения о том, что сегодня, 20 ноября, днем в политехническом колледже сработала кнопка тревоги.

На данный момент студентов и преподавателей эвакуировали из здания. По предварительной информации, здание заминировано.

В третьем корпусе, где происходят занятия, всех детей распустили.

Как рассказали журналисту Керчь.ФМ, в этом здании сработала сигнализация и все вышли на улицу.

Многие студенты и преподавательский состав еще стоят на улице, а некоторые ушли домой.

Также работников пускают в здание и собирают ключи от кабинетов.

Работает много полиции, приехала вневедомственная охрана с автоматами.

Возле корпуса, где произошел взрыв 17 октября, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет. Как передает журналист Керчь.ФМ с места событий, визуально в закрытом здании никого нет

На 13.30 практически всех, кто стоял на улице, запустили в третий корпус. Но очень много детей уже ушли домой.

Напомним, 17 октября в Керченском Политехническом колледже прогремел взрыв. Сначала появилась версия теракта.