Спустя месяц после "теракта" в оккупированной Керчи в политехническом колледже сработала кнопка тревоги / Фото

13:50 20.11.2018 0 комментариев Крым

В редакцию Керчь.ФМ поступают звонки и сообщения о том, что сегодня, 20 ноября, днем в политехническом колледже сработала кнопка тревоги.

На данный момент студентов и преподавателей эвакуировали из здания. По предварительной информации, здание заминировано.

В третьем корпусе, где происходят занятия, всех детей распустили.

Как рассказали журналисту Керчь.ФМ, в этом здании сработала сигнализация и все вышли на улицу.

Многие студенты и преподавательский состав еще стоят на улице, а некоторые ушли домой.

Также работников пускают в здание и собирают ключи от кабинетов.

Работает много полиции, приехала вневедомственная охрана с автоматами. 

Возле корпуса, где произошел взрыв 17 октября, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет. Как передает журналист Керчь.ФМ с места событий, визуально в закрытом здании никого нет

На 13.30 практически всех, кто стоял на улице, запустили в третий корпус. Но очень много детей уже ушли домой.

Напомним, 17 октября в Керченском Политехническом колледже прогремел взрыв. Сначала появилась версия теракта.



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