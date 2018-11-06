Подразделения ПВО оккупантов отработали в Крыму смену стартовых позиций
|15:37 20.11.2018
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|Крым
Дислоцированные в оккупированном Крыму дежурные силы противовоздушной обороны соединения 4 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа отработали смену позиций в рамках учебной тревоги.
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крыминформ.
В пресс-службе сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками.
Затем зенитчики оперативно сменили стартовые позиции, выполнив свертывание комплексов и развертывание в запасном районе.
Вместе с этим по сигналу учебной тревоги в небо были подняты пары истребителей Су-27 СМ авиации ПВО ЮВО.
Оккупанты отмечают, что в ходе проверки боевой готовности подразделения ПВО успешно выполнили задачи по предназначению и получили положительные оценки.
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