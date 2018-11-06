Дислоцированные в оккупированном Крыму дежурные силы противовоздушной обороны соединения 4 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа отработали смену позиций в рамках учебной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крыминформ.

В пресс-службе сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками.

Затем зенитчики оперативно сменили стартовые позиции, выполнив свертывание комплексов и развертывание в запасном районе.

Вместе с этим по сигналу учебной тревоги в небо были подняты пары истребителей Су-27 СМ авиации ПВО ЮВО.

Оккупанты отмечают, что в ходе проверки боевой готовности подразделения ПВО успешно выполнили задачи по предназначению и получили положительные оценки.