В оккупированном Крыму расчеты радиотехнических постов Черноморского флота РФ приняли участие в учениях по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил флота в море.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что в ходе учений боевые расчеты постов в нормативные сроки "обнаружили техническими" и "оптико-электронными средствами" назначенные цели, обеспечили точность, своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учениях приняли участие стационарные и подвижные расчеты постов Черноморского флота страны-оккупанта.