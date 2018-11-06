Оккупанты отработали "обеспечение безопасности судоходства"
|14:42 20.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму расчеты радиотехнических постов Черноморского флота РФ приняли участие в учениях по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил флота в море.
Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, передает Крыминформ.
В сообщении сказано, что в ходе учений боевые расчеты постов в нормативные сроки "обнаружили техническими" и "оптико-электронными средствами" назначенные цели, обеспечили точность, своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.
В учениях приняли участие стационарные и подвижные расчеты постов Черноморского флота страны-оккупанта.
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