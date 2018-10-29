Крым - аннексия - последствия: В Финляндии собрались потребовать от России возвращения Карелии / Карта
|14:15 20.11.2018
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|Крым
Партия финской молодежи на осенней конференции заявила, что Финляндия должна официально потребовать от России возвращения территорий, переданных по итогам Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года.
Об этом сообщается в Twitter члена партии Генри Хаутамаки (Henri Hautamaki). Его записью поделился и официальный аккаунт партии в соцсети, передает ForPost.
«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», – говорится в сообщении.
Судя по карте, прикрепленной к видео, речь идет только о ряде районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером, а также о регионе Петсамо – ныне область вокруг поселка Печенга (Мурманская область) – и восточной части региона Салла, которая по итогам войны также вошла в состав Мурманской области.
Партия молодежи финнов является молодежным крылом партии «Истинные финны», основанным в 2006 году.
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