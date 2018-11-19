Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото

13:48 20.11.2018 0 комментариев Болгария

Представители ультраправых партий из многих стран, в том числе лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, в минувшие выходные провели форум в Софии.

Тема форума: обсудить формирование единой коалиции для участия в выборах в Европарламент 23-26 мая 2019 года, сообщает Европейская правда со ссылкой на Balkan Insight.

Политики посетили Софию по приглашению партии "Воля" под руководством бизнесмена Веселина Марешки, который находится под следствием по подозрению в вымогательстве.

На мероприятии присутствовали двадцать политиков из пяти стран, но главными спикерами были Ле Пен и Марешки. Болгарский политик назвал подъем националистических партий на континенте "необратимой тенденцией", которая сохранит Европу и ее традиционные ценности.

Отвечая на вопрос журналистов относительно политики движения "Европы наций" по отношению к России и Западным Балканам, Ле Пен и Марешки поддержали прекращение режима санкций ЕС против Москвы и заявили, что каждая страна должна иметь свою собственную политику в отношении Кремля, опираясь на интересы, исторические и культурные связи. По словам Ле Пен, эти связи являются очень сильными в случае Франции и Болгарии.

По Западным Балканам Марешки отметил: "Конечно, они должны двигаться в направлении Европы, но это ложь, что этот путь обязательно проходит через НАТО".

На вопрос о том, знакома ли Ле Пен со сложным бизнес- и политическим прошлым Марешки, она сказала: "Честно говоря, мне все равно".


Фото с сайта Информационное сопротивление



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