Під час Парламентської асамблеї НАТО ухвалили кілька дуже критичних щодо Росії резолюцій.

Одна резолюція називається “Оновлення реакції на російські гібридні атака”, а інша - “Посилення стримування НАТО на сході”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автор першої резолюції, британський депутат Лорд Джоплінг критикує Росію за втручання у демократичні процеси інших держав, агресію проти України, використання отруйних хімічних речовин, порушення міжнародного права та інші безвідповідальні дії й дає державам-членам НАТО низку рекомендацій, серед яких - суттєве розширення санкцій проти РФ.

У другій резолюції звертається увага на все більш дестабілізуючу поведінку Росії на світовій арені та пропонується членам ПА НАТО збільшити інвестиції у розробку сучасного озброєння, спроможного стримувати амбіції Москви.

У ході дебатів також було представлено два розширені звіти, в яких детально аналізуються виклики, що Росія створює для НАТО.

Окрім того, делегати із 29 держав ухвалили й резолюцію “Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу”.

Її автор, член Литовського сейму Аусрін Армонайте нагадує про тривалу історію енергетичного шантажу Росією й закликає держави-члени НАТО працювати над диверсифікацією джерел постачання енергетичних ресурсів.

У резолюції також окремо наголошується на необхідності уникнення енергетичної ізоляції України, у зв'язку із намаганням Росії збудувати трубопровід в обхід країни.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея НАТО проходила минулого та цього тижня у канадському Галіфаксі. Членам української делегації вдалося успішно провести кілька важливих правок до підсумкових документів.