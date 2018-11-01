Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії

13:21 20.11.2018 0 комментариев Россия

Під час Парламентської асамблеї НАТО ухвалили кілька дуже критичних щодо Росії резолюцій.

Одна резолюція називається “Оновлення реакції на російські гібридні атака”, а інша - “Посилення стримування НАТО на сході”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Автор першої резолюції, британський депутат Лорд Джоплінг критикує Росію за втручання у демократичні процеси інших держав, агресію проти України, використання отруйних хімічних речовин, порушення міжнародного права та інші безвідповідальні дії  й дає державам-членам НАТО низку рекомендацій, серед яких - суттєве розширення санкцій проти РФ.

У другій резолюції звертається увага на все більш дестабілізуючу поведінку Росії на світовій арені та пропонується членам ПА НАТО збільшити інвестиції у розробку сучасного озброєння, спроможного стримувати амбіції Москви.

У ході дебатів також було представлено два розширені звіти, в яких детально аналізуються виклики, що Росія створює для НАТО.

Окрім того, делегати із 29 держав ухвалили й резолюцію “Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу”.

Її автор, член Литовського сейму Аусрін Армонайте нагадує про тривалу історію енергетичного шантажу Росією й закликає держави-члени НАТО працювати над диверсифікацією джерел постачання енергетичних ресурсів.

У резолюції також окремо наголошується на необхідності уникнення енергетичної ізоляції України, у зв'язку із намаганням Росії збудувати трубопровід в обхід країни.

Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея НАТО проходила минулого та цього тижня у канадському Галіфаксі. Членам української делегації вдалося успішно провести кілька важливих правок до підсумкових документів.



Ещё на эту тему:

19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
08:01 07.11.2018
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
09:50 01.11.2018
В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО
12:57 29.08.2018
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
10:45 16.05.2018
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море
15:37 29.12.2017
Генсек НАТО Столтенберг анонсировал активизацию диалога с Россией в 2018 году
17:49 26.10.2017
После совета "Россия-НАТО" Столтенберг заявил, что улучшение ситуации в Украине - приоритет для альянса
09:00 05.10.2017
Россия атакует смартфоны солдат НАТО
12:42 14.09.2017
Россия и НАТО наладили диалог по ряду вопросов - генсек
16:55 07.09.2017
НАТО и РФ обсудят в Баку международную безопасность
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
Все новости страны
Молдова Молдова
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.11.2018
Путин призвал усилить армию и флот "за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений"
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
08:48 20.11.2018
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
Все новости страны
Украина Украина
20:29 20.11.2018
Ryanair всерьез изучает возможность запуска рейсов в Одессу, Херсон и Харьков
20:09 20.11.2018
Задержанные россиянами в Азовском море рыбаки могли выйти в море из оккупированного Новоазовска
19:49 20.11.2018
С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
19:25 20.11.2018
Пограничники прокомментировали сообщения о "потерянной" барже с контрабандой в Черном море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс