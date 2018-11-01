Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
|13:21 20.11.2018
|0 комментариев
|Россия
Під час Парламентської асамблеї НАТО ухвалили кілька дуже критичних щодо Росії резолюцій.
Одна резолюція називається “Оновлення реакції на російські гібридні атака”, а інша - “Посилення стримування НАТО на сході”, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Автор першої резолюції, британський депутат Лорд Джоплінг критикує Росію за втручання у демократичні процеси інших держав, агресію проти України, використання отруйних хімічних речовин, порушення міжнародного права та інші безвідповідальні дії й дає державам-членам НАТО низку рекомендацій, серед яких - суттєве розширення санкцій проти РФ.
У другій резолюції звертається увага на все більш дестабілізуючу поведінку Росії на світовій арені та пропонується членам ПА НАТО збільшити інвестиції у розробку сучасного озброєння, спроможного стримувати амбіції Москви.
У ході дебатів також було представлено два розширені звіти, в яких детально аналізуються виклики, що Росія створює для НАТО.
Окрім того, делегати із 29 держав ухвалили й резолюцію “Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу”.
Її автор, член Литовського сейму Аусрін Армонайте нагадує про тривалу історію енергетичного шантажу Росією й закликає держави-члени НАТО працювати над диверсифікацією джерел постачання енергетичних ресурсів.
У резолюції також окремо наголошується на необхідності уникнення енергетичної ізоляції України, у зв'язку із намаганням Росії збудувати трубопровід в обхід країни.
Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея НАТО проходила минулого та цього тижня у канадському Галіфаксі. Членам української делегації вдалося успішно провести кілька важливих правок до підсумкових документів.
Ещё на эту тему:
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море
После совета "Россия-НАТО" Столтенберг заявил, что улучшение ситуации в Украине - приоритет для альянса
Россия атакует смартфоны солдат НАТО
Россия и НАТО наладили диалог по ряду вопросов - генсек
НАТО и РФ обсудят в Баку международную безопасность