Ryanair сьогодні оголосить нові рейси до Києва та запустить квитки по 5 євро до Лондона

12:59 20.11.2018 0 комментариев Украина

Ірландський лоукостер Ryanair сьогодні, 20 листопада, оголосить нові рейси до України та запустить акційні квитки по 5 євро з Києва до Лондона.

 Про це сьогодні, 20 листопада, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко заявив комерційний директор компанії Ryanair Девіда О'Брайан, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні ми оголосимо більше маршрутів до Києва. Завдяки цій програмі до наступного літа кількість наших пасажирів до України досягне 1 млн. Також ми сподіваємося, що протягом наступних 3-5 років кількість пасажиропотоку до України досягне 5 млн», - заявив О'Брайан.

Зазначимо, квитки по 5 євро з Києва до Лондона вже доступні на сайті Ryanair на окремі дати.

 



Ещё на эту тему:

20:29 20.11.2018
Ryanair всерьез изучает возможность запуска рейсов в Одессу, Херсон и Харьков
10:10 20.11.2018
Аеропорт Миколаїв прийняв перший рейс після відкриття
08:58 14.11.2018
Wizz Air до конца года запускает три новых рейса из Украины
15:38 02.11.2018
Самолеты SkyUp будут летать в Словакию, ОАЭ и Болгарию
19:09 29.10.2018
Из аэропортов Украины откроют 22 новых авиарейса
12:57 29.10.2018
Авиакомпания Ryanair совершила первые рейсы из "Борисполя" в ряд европейских городов
14:15 23.10.2018
Украинский лоукостер запустил продажи билетов: цены от 30 евро
10:44 22.10.2018
Итальянский лоукостер запускает сразу два новых рейса в Украину
19:53 02.10.2018
SkyUp получила разрешение на полеты в Европу
12:32 29.08.2018
Ryanair в сентябре запускает новый рейс из Киева в Берлин
20:18 17.08.2018
Ryanair начал большую распродажу билетов со скидками на маршруты из Украины
17:37 10.08.2018
Иностранная авиакомпания планирует открыть представительство в Херсоне
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
Все новости страны
Армения Армения
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
Все новости страны
Болгария Болгария
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
17:22 19.11.2018
В Болгарии рост цен вызвал массовые протесты
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
Все новости страны
Греция Греция
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
Все новости страны
Грузия Грузия
09:52 20.11.2018
Грузинские неправительственные организации считают "кредитную амнистию" беспрецедентным случаем подкупа избирателей
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
Все новости страны
Молдова Молдова
15:11 20.11.2018
В парламенте Молдовы хотят полностью отказаться от русского языка
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
Все новости страны
Россия Россия
16:21 20.11.2018
Путин призвал усилить армию и флот "за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений"
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
08:48 20.11.2018
Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Все новости страны
Турция Турция
18:38 20.11.2018
ЕСПЧ призвал Турцию освободить бывшего лидера прокурдской партии
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
18:49 19.11.2018
«Это не просто дырку просверлить в земле и газ качать». Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.
16:20 19.11.2018
Турция продаст Украине ударные дроны
Все новости страны
Украина Украина
20:29 20.11.2018
Ryanair всерьез изучает возможность запуска рейсов в Одессу, Херсон и Харьков
20:09 20.11.2018
Задержанные россиянами в Азовском море рыбаки могли выйти в море из оккупированного Новоазовска
19:49 20.11.2018
С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
19:25 20.11.2018
Пограничники прокомментировали сообщения о "потерянной" барже с контрабандой в Черном море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс