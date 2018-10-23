Ірландський лоукостер Ryanair сьогодні, 20 листопада, оголосить нові рейси до України та запустить акційні квитки по 5 євро з Києва до Лондона.

Про це сьогодні, 20 листопада, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко заявив комерційний директор компанії Ryanair Девіда О'Брайан, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні ми оголосимо більше маршрутів до Києва. Завдяки цій програмі до наступного літа кількість наших пасажирів до України досягне 1 млн. Також ми сподіваємося, що протягом наступних 3-5 років кількість пасажиропотоку до України досягне 5 млн», - заявив О'Брайан.

Зазначимо, квитки по 5 євро з Києва до Лондона вже доступні на сайті Ryanair на окремі дати.



