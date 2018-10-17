Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов упразднил должность министра финансов в составе т.н. "правительства".

При этом Аксенов назначил Ирину Кивико на должность "вице-премьера – министра финансов" в "правительстве" оккупированного Крыма. Соответствующие указы размещены на "официальном портале" т.н. "совета министров", передает Крыминформ.

Кивико Ирина указом Аксенова назначена на должность "заместителя председателя Совета министров – министра финансов" оккупированного Крыма с 20 ноября 2018 года.

Отдельным указом из состава "совета министров" оккупированного Крыма исключена должность министра финансов.

31 октября 2018 т.н. "Государственный совет" оккупированного Крыма на очередной сессии согласовал кандидатуры Ирины Кивико и Евгения Кабанова на должности "заместителей председателя" правительства оккупированного Крыма.

Ирина Кивико занимала пост "министра финансов" оккупированного Крыма с декабря 2015 года.

Как сообщалось "министерство финансов" оккупированного Крыма, которым руководила Кивико списало долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям в размере 505,4 миллиона рублей.