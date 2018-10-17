В оккупированном Крыму упразднили "министерство финансов"
|12:39 20.11.2018
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|Крым
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов упразднил должность министра финансов в составе т.н. "правительства".
При этом Аксенов назначил Ирину Кивико на должность "вице-премьера – министра финансов" в "правительстве" оккупированного Крыма. Соответствующие указы размещены на "официальном портале" т.н. "совета министров", передает Крыминформ.
Кивико Ирина указом Аксенова назначена на должность "заместителя председателя Совета министров – министра финансов" оккупированного Крыма с 20 ноября 2018 года.
Отдельным указом из состава "совета министров" оккупированного Крыма исключена должность министра финансов.
31 октября 2018 т.н. "Государственный совет" оккупированного Крыма на очередной сессии согласовал кандидатуры Ирины Кивико и Евгения Кабанова на должности "заместителей председателя" правительства оккупированного Крыма.
Ирина Кивико занимала пост "министра финансов" оккупированного Крыма с декабря 2015 года.
Как сообщалось "министерство финансов" оккупированного Крыма, которым руководила Кивико списало долг Верховной Рады АРК перед НБУ по облигациям в размере 505,4 миллиона рублей.
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