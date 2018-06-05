В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus

12:12 20.11.2018 0 комментариев Украина

Первые вертолеты Airbus Н225 Super Puma уже практически готовы и в декабре будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

"Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super Puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты. В декабре вертолеты передадут ГСЧС и НГУ. Наши пилоты уже там - знакомятся со своими машинами, нарабатывают опыт", - цитирует Авакова пресс-служба Департамента.

Напомним, на заводе Airbus Helicopters выполняется заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. В Украине заработают 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters.

Ранее сообщалось, что европейский разработчик вертолетов Airbus Helicopters будет собирать в Румынии вертолеты H215 по более доступной цене для более эффективной конкуренции с российскими моделями в сегменте транспортных вертолетов.



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