Хронологія кризи в Азовському морі: у Великобританії зробили заяву
|11:54 20.11.2018
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|Крым
Велика Британія закликає Російську Федерацію припинити затримувати та перешкоджати доступу суден до українських портів в Азовському морі. Такі агресивні дії Москви дестабілізують регіональну економіку.
Про це повідомляє МЗС Великобританії, передає 24 Канал.
"Росія і її сили безпеки продовжують порушувати українське та міжнародне судноплавство, які заходять в українські порти в Азовському морі. У березні Росія відкрила незаконно збудований міст через Керченську протоку, який з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом", – нагадали у відомстві.
У британському МЗС зауважили, що після відкриття Керченського мосту більше ніж 200 суден постраждали від політики, яка "завдає шкоди економіці України та підриває її суверенітет.
З того часу Росія проводить операції із зупинки та пошуку вантажних суден, які прибувають та відпливають з українських портів в Азовському морі та залишають їх. Це призводить до затримок, значного збільшення транспортних витрат і зниження доходів українських портів,
– констатували у Британії
Також, Лондон висловив стурбованість через зростаючу військову присутність Росії в Азовському морі.
"Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її визнаних кордонів і територіальних вод. Закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ торговельних суден через Керченську протоку та Азовське море", – наголосив представник МЗС Великобританії.
Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні.
Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.
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