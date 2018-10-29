Так называемая "служба капитального строительства" оккупированного Крыма повторно проводит аукцион на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма.

Согласно информации на сайте госзакупок, цена и условия контракта остались прежними, передает ЯЛТА-24.

«Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым». Начальная (максимальная) цена контракта 8 557 410 000 рублей», – говорится на сайте госзакупок.

Финансирование рассчитано на три года: на 2018 год по-прежнему запланировано освоение 2,7 млрд рублей, в 2019-м – 2,82 млрд и 3,05 млрд – на 2020-й.

Согласно техзаданию, местом выполнения работ обозначены Ялта, поселок Васильевка и село Счастливое. Завершить реконструкцию необходимо до 25 декабря 2020 года.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 26 ноября текущего года, аукцион в электронной форме состоится 27 ноября.

Документы на финансирование реконструкции тоннельного водовода ЮБК премьер-министр правительства страны оккупанта Дмитрий Медведев подписал еще в июле 2017 года.

Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся по решению комиссии.